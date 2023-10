La beauté poétique de la plage de Sao sur l'île de Phu Quoc. Photo: Sun Groupe La beauté poétique de la plage de Sao sur l'île de Phu Quoc. Photo: Sun Groupe

Hanoi (VNA) - Bénéficiant de longues plages de sable blanc brillant s'étendant sereinement le long d'eaux turquoise invitantes, l'île de Phu Quoc, au large de la province de Kien Giang dans le delta du Mékong, a été honorée par le magazine de voyage américain Condé Nast Traveler (CN Traveler) comme l'une des meilleures îles au monde en 2023.

CN Traveler a dévoilé le 3 octobre les Prix du choix des lecteurs en 2023, Phu Quoc figurant sur la liste pour la deuxième année consécutive.

L'île vietnamienne se trouve dans la catégorie des îles asiatiques, se classant 8e avec 88,89 points. Elle a été suivie par les îles japonaises d’Okinawa et Ryuku, ainsi que par l’île de Siargao aux Philippines.

En 2015, les lecteurs de Condé Nast Traveler ont élu la plage Sao de Phu Quoc comme l'une des dix plages immaculées et tranquilles au monde, aux côtés d'autres destinations renommées telles que les Fidji et les Maldives.

Sunset Town, aux ambiances méditerranéennes et romantiques, a été saluée par les médias internationaux. Photo: Sun Groupe Sunset Town, aux ambiances méditerranéennes et romantiques, a été saluée par les médias internationaux. Photo: Sun Groupe

Outre ses paysages époustouflants, l'île aux perles fait partie des destinations les plus séduisantes du Vietnam, grâce à un kaléidoscope d'expériences culturelles et historiques et aux différents types d'hébergement qu'elle propose, du logement abordable au complexe luxueux.

Les médias étrangers ont salué Phu Quoc comme une «étoile montante» sur la carte touristique mondiale grâce à ses changements radicaux pour attirer les visiteurs. La charmante Sunset Town, récemment mise en service dans la partie sud de l'île, a été saluée par Yonhap News de la République de Corée car elle offre aux visiteurs une expérience unique pour profiter de la beauté méditerranéenne dans une nation tropicale. Pendant ce temps, le magazine australien Traveler a affirmé que chaque recoin de Sunset Town étonnerait les visiteurs.

Les attractions emblématiques de Phu Quoc incluent le téléphérique Hon Thom - le plus long système de téléphérique à 3 cordes au monde qui emmène les touristes du centre de la ville d'An Thoi à l'île Hon Thom, et Kiss The Stars - le plus grand spectacle de technologie multimédia sur l'eau en Asie.

En outre, une visite des fermes de poivre, des fermes perlières, du village de pêcheurs de Ham Ninh ou du parc national de Phu Quoc, et une dégustation de plats locaux tels que le «bun quay» (vermicelles avec galette de poisson, galette de crevettes, calamar et bœuf) aideront les voyageurs à obtenir un aperçu plus approfondi de la culture locale.

Le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort présente une architecture de l’Indochine impressionnante et délicate. Photo: Sun Groupe

Yonhap News a également appelé Phu Quoc «les Maldives du Vietnam», car l'île abrite un éventail de complexes hôteliers haut de gamme qui répondent aux exigences des voyageurs les plus exigeants à la recherche d'hébergements exquis, notamment le JW Marriot Phu Quoc Emerald Bay Resort, le Premier Residences Phu Quoc Emerald, New World Phu Quoc Resort et Premier Village Phu Quoc Resort.

Honorée par CN Traveler parmi les meilleures îles du monde pour la deuxième année consécutive, Phu Quoc a affirmé sa position dans le tourisme mondial. Sa reconnaissance sur la carte mondiale des voyages augmente rapidement. Issue d'une île inconnue, Phu Quoc est devenue la pomme aux yeux des aficionados du voyage tant elle a été saluée par de prestigieux magazines et organismes touristiques. -VNA