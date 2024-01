La cérémonie de remise. Photo: VGA

Hanoï (VNA) – Les cérémonie de remise des prix VGA Golf Awards 2023 a eu lieu le 28 janvier à Hanoï.

Les VGA Golf Awards ont été lancés par l'Association vietnamienne de golf (VGA), en collaboration avec Vietnam Television Cable (VTVCab) et la compagnie par action VGS, afin d'honorer des individus et des organisations exceptionnels contribuant au développement du golf dans le pays.

Le président de la VGA, Le Kien Thanh, a déclaré qu'après une interruption de trois ans en raison de la pandémie de COVID-19, ces prix sont revenus avec le message "La quintessence du golf vietnamien". Il a également exprimé son espoir que ces récompenses favoriseront le développement des jeunes golfeurs au Vietnam

Après deux tours de vote pour sélectionner les lauréats, les golfeurs les plus remarquables ont été récompensés dans sept catégories, dont les golfeurs masculins et féminins de l’année, le joueur du circuit VGA de l’année, les golfeurs juniors masculins et féminins de l’année, l’association de golf de l’année et le golfeur le plus voté.

A cette occasion, la VGA a annoncé les tournois de golf en 2024, dont cinq tournois de golf professionnels, six amateurs et dix juniors. -VNA