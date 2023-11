Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue néerlandais Mark Rutte à la cérémonie d'accueil, le 2 novembre à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi matin, 2 novembre, au Palais présidentiel à Hanoi la cérémonie d’accueil en l’honneur de son homologue néerlandais Mark Rutte et sa suite, en visite officielle du 1er au 2 novembre au Vietnam.

C'est la troisième fois que le Premier ministre Mark Rutte effectue une visite officielle au Vietnam depuis sa prise en fonction en 2010).. La présente visite intervient alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques (1973 - 2023).



Après la cérémonie, les deux Premiers ministres Pham Minh Chinh et Mark Rutte ont visité une exposition de photos sur le pays, les habitants et de bonnes relations entre le Vietnam et les Pays-Bas avant leur entretien.



Après 50 ans, les relations Vietnam-Pays-Bas continuent de se développer fortement dans de nombreux domaines, notamment l'investissement, le commerce, l'agriculture durable et la réponse au changement climatique. Les deux pays ont établi un "Partenariat stratégique sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau" en octobre 2010, ainsi qu'un "Partenariat stratégique sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire" en juin 2014, qui a été élevé au rang un "Partenariat intégral" lors de la visite du Premier ministre néerlandais Mark Rutte au Vietnam en avril 2019.





La visite du Premier ministre Mark Rutte au Vietnam s'inscrit cette fois-ci vise à continuer des mesures concrètes pour mettre en œuvre les résultats de la Les deux parties échangent régulièrement des délégations, notamment des délégations de haut niveau ; maintiennent de nombreux mécanismes de coopération bilatérale et se soutiennent mutuellement dans les forums et organisations internationaux. Les Pays-Bas sont le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Europe, avec un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de dollars en 2022 ; est le plus grand investisseur de l'Union européenne (UE) au Vietnam avec environ 400 projets représentant un capital total de 13,5 milliards de dollars .La visite du Premier ministre Mark Rutte au Vietnam s'inscrit cette fois-ci vise à continuer des mesures concrètes pour mettre en œuvre les résultats de la visite officielle aux Pays-Bas de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh au début 2023. Les deux parties promeuvent les domaines tels que commerce, investissement, finance, science et technologie, formation des ressources humaines, tourisme, agriculture, logistique, transformation verte, transformation numérique...

Dans les temps à venir, les dirigeants vietnamien et néerlandais ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (UE) (EVFTA) et de coopérer ensemble pour devenir des centres de transit des marchandises endommagées dans l'Europe et l'ASEAN. Les Pays-Bas et le Vietnam contribuent également activement à la promotion et au développement du partenariat stratégique UE-ASEAN, le renforcement des relations entre les deux organisations dans les deux régions d'Asie et d'Europe étant également un facteur important pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde en général.- VNA