Record vietnamien pour la préparation et la présentation de 100 plats et boissons à base de patates douces. Photo: VNA Record vietnamien pour la préparation et la présentation de 100 plats et boissons à base de patates douces. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La préparation et la présentation de 100 plats et boissons à base de patates douces Binh Tan ont établi un record vietnamien lors d'un concours de cuisine, organisé dans le cadre du 3e Festival du tourisme de la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong.La reconnaissance de l'Organisation des records du Vietnam (VietKings) pour les plats et les boissons préparés par 20 équipes lors de la compétition a été remise à l'équipe du Comité populaire du district de Binh Tan.Le directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Phan Van Giau, a déclaré que les agriculteurs du district de Binh Tan plantaient de nombreuses variétés de patates douces, sur une superficie combinée de plus de 10.000 ha avec un rendement de plus de 300.000 tonnes par an.Cette reconnaissance contribue à promouvoir le développement de la plantation de patates douces, associé à la promotion des produits spécifiques de la localité, attirant ainsi les visiteurs à Vinh Long.Le concours a également créé un terrain de jeu utile pour les gourmands, leur permettant de montrer leur créativité dans la préparation et la décoration de plats et de boissons, présentant ainsi les valeurs de la cuisine locale aux touristes nationaux et étrangers, a souligné Phan Van Giau.Des produits à base de patates douces ont été exposés et vendus lors du festival. -VNA