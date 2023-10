Célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Malaisie à Kuala Lumpur. Photo: VNA Kuala Lumpur (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Malaisie, en collation avec l’Association d’amitié Vietnam-Malaisie, a organisé le 12 octobre à Kuala Lumpur, la célébration du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023).

Dans son discours, l’ambassadeur vietnamien Dinh Ngoc Linh a rappelé l'importance du 2 septembre il y a 78 ans, où le Président Ho Chi Minh a lu la Déclaration d'Indépendance qui a donné naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui la République socialiste du Vietnam. Ces 78 dernières années, le Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations remarquables, garantissant la défense et la sécurité nationale, l’ordre social et améliorant constamment le niveau de vie de la population.

À ce jour, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 192 pays, devenant ainsi l'une des économies les plus dynamiques d’Asie-Pacifique.

En ce qui concerne les relations Vietnam-Malaisie, l'ambassadeur Dinh Ngoc Linh a souligné qu'au cours du dernier demi-siècle, les deux pays avaient cultivé une amitié et un partenariat solide basés sur la confiance et la compréhension mutuelles. Les relations bilatérales sont de plus en plus consolidées et renforcées dans de nombreux domaines, notamment la politique, l'économie, la défense, la sécurité, la culture, l'éducation et les échanges entre les peuples. Le Vietnam et la Malaisie sont également des partenaires de premier plan au sein de l'ASEAN, la Malaisie étant le deuxième investisseur au sein de l'ASEAN et le 10e parmi 140 pays et territoires investissant au Vietnam.

Le Vietnam et la Malaisie disposent encore d'une grande marge de coopération grâce à la force interne de chaque pays et aux opportunités offertes par l'ère économique numérique et la quatrième révolution industrielle, a déclaré le diplomate vietnamien.

Grâce au grand potentiel des deux pays, l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Malaisie se développeront vigoureusement dans l’avenir, apportant des bénéfices aux peuples des deux pays et contribuant à la paix et à la prospérité de la région, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Dinh Ngoc Linh et le ministre malaisien du Développement des entrepreneurs et des Coopératives, Ewon Benedick à l'évènement. Photo: VNA De son côté, le ministre malaisien du Développement des entrepreneurs et des Coopératives, Ewon Benedick a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Malaisie, tant au niveau bilatéral qu'au sein de l'ASEAN. Ces dernières années, les deux pays ont mené une coopération de plus en plus approfondie dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l'éducation, la culture et la diplomatie.

Le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Malaisie constitue une étape historique reconnaissant les relations à long terme que les deux pays ont cultivées au fil des années et la nécessité de renforcer de leur partenariat pour la prospérité et la paix, a souligné le ministre.

Environ 500 invités ont profité des plats traditionnels vietnamiens, des numéros artistiques et un défilé d’ao dai (tunique traditionnel vietnamien). -VNA