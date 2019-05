La cérémonie de célébration du 2563e anniversaire de la naissance du Bouddha à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville, 19 mai (VNA) – L’antenne de l'Église bouddhique du Vietnam (EBV) à Ho Chi Minh-Ville a organisé, dimanche 19 mai à la pagode Viet Nam Quoc Tu, une cérémonie de célébration du 2563e anniversaire de la naissance du Bouddha avec la participation des milliers de bonzes, de bonzesses et de fidèles.

La cérémonie était honorée par la présence, entre autres, du vice-Premier ministre permanent, Truong Hoa Binh.

Le vénérable Thich Tri Quang, vice-président de l’EBV, a lu le message du vénérable Thich Pho Tue, président du Conseil de Sangha qui a apprécié l’organisation avec succès de la fête du Vesak 2019 par l’EBV avant d’affirmer que l’EBV accompagnait toujours la nation dans son processus d’intégration internationale.

Dans son discours, le vénérable Thich Thien Nhon, président du Conseil exécutif de l’EBV, a souligné que la célébration de la naissance du Bouddha était une bonne occasion pour valoriser les valeurs humanitaires du bouddhisme.

Les autorités municipales continueront de mettre en œuvre des politiques du Parti et de l'Etat sur la liberté de croyance et de religion, et de favoriser les activités religieuses légales, a déclaré le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Le Thanh Liem.

A cette occasion, l’antenne de l’EBV à Ho Chi Minh-Ville a remis 1.500 cadeaux à des personnes démunies locales.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh remet un cadeau au vénérable Thich Tri Quang. Photo: VNA



Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh est allé formuler ses vœux aux vénérables Thich Tri Quang et Thich Thien Nhon à l’occasion du 2563e anniversaire de la naissance du Bouddha.

Il a demandé à ces derniers d’encourager les bonzes, les bonzesses et les fidèles à respecter les politiques et les lois de l’Etat ainsi que de poursuivre leurs contributions à l’œuvre d’édification et de défense nationale. -VNA