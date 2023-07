Exposition de peintures d'enfants d’origine vietnamienne. Photo: VNA

Paris (VNA) - De nombreuses activités ont eu lieu du 30 juin au 2 juillet à Larmor-Plage dans le Morbihan pour célébrer les 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France et les 10 ans de leur partenariat stratégique.



Un meeting solennel à l'Hôtel de ville de Larmor-Plage a été le prélude à série d'activités du Festival Vietnam, organisé par la mairie de Larmor-Plage, en collaboration avec les associations Art Space, Vietnam Bretagne Sud et APPEL Lorient.



Ce premier événement culturel vietnamien a eu lieu à grande échelle, avec la participation de milliers de personnes.



Hoang Thu Trang, présidente de l'association Art Space, a déclaré que l'événement visait non seulement à promouvoir l'image du Vietnam auprès des Français, mais aussi à renforcer la solidarité des Vietnamiens d’outre-mer, car les organisateurs avaient pu mobiliser 25 étudiants d'origine vietnamienne de nombreux pays du monde tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la France et le Vietnam.

Défilé d’ao dai et de coutumes traditionnels vietnamiens. Photo: VNA

Par ailleurs, les organisateurs ont également reçu des « ao dai » envoyés par de nombreux Vietnamiens de près de 20 pays à travers le monde dans le cadre du campagne "2LIFE Ao Dai". Les visiteurs du Festival ont pu obtenir ces tuniques traditionnelles vietnamiennes en faisant don à un fonds en faveur de quatre orphelinats et des enfants handicapés au Vietnam.



Lors du Festival, les visiteurs ont expérimenté de nombreuses autres activités, dont la décoration de nattes de bambou, la fabrication d’estampes de Dong Ho, la calligraphie, des jeux folkloriques, et ont dégouté des spécialités vietnamiennes.



Une exposition de peintures d'enfants d’origine vietnamienne et un défilé d’ao dai et de coutumes traditionnels vietnamiens ont également été organisés.-VNA