Ca Mau (VNA) - Au cours des derniers mois de 2023, la province de Ca Mau organisera de nombreux grands événements et des activités spéciales pour attirer les touristes et augmenter le chiffre d’affaires des services touristiques.



Le Marathon de Ca Mau 2023 - Coupe de PetroVietnam aura lieu du 25 au 26 novembre. Un Festival des cultures et des gastronomies d’Asie du Sud-Est - Vietnam se tiendra du 21 au 26 novembre dans la ville de Ca Mau. Le Festival des crevettes de Ca Mau et le Forum des produits OCOP (One Commune, One Product - A chaque commune son produit) du delta du Mékong 2023, seront organisés du 13 au 16 décembre...



Ces derniers mois, la province de Ca Mau a renforcé la communication pour promouvoir la présentation de ses avantages touristiques. Au cours des sept premiers mois de l'année, elle a accueilli près de 1,3 million de visiteurs, soit une hausse de près de 38% en rythme annuel. Le chiffre d’affaires du tourisme s’est élevé à 1.636 milliards de dongs, soit une hausse de 28,4%.-VNA