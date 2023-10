Le Hanoi Open Pool Championship, un tournoi officiel du système World Nineball Tour, a lieu du 10 au 15 octobre dans la capitale. Photo: journal Tin Tuc





Hanoï (VNA) - Le Hanoi Open Pool Championship, un tournoi officiel du système World Nineball Tour, a lieu du 10 au 15 octobre dans la capitale.



Selon le site www.ffbillard.com, le jeu de la 9 se joue avec la bille blanche et les billes numérotées de 1 à 9.



Le joueur doit toujours toucher en premier la bille avec le plus petit numéro encore présente sur la table, mais les billes ne doivent pas être empochées obligatoirement par ordre numérique. Si le joueur empoche correctement une bille, il continue à jouer jusqu’à ce qu’il manque, commette une faute ou qu’il gagne en empochant la 9. Après une faute, l’adversaire a bille en main et il peut placer la blanche n’importe où sur la surface de jeu. Le vainqueur de la partie est celui qui empoche la bille 9 sans faute.



Il s’agit de la première fois qu'un tel tournoi se tient au Vietnam. Il est organisé par le Service de la Culture et des Sports de Hanoï, la société Vietcontent et le groupe Matchroom.



Avec une valeur totale des primes de 200.000 dollars, le Hanoi Open Pool Championship 2023 réunit 256 joueurs, dont plusieurs célèbres tels que Shane Van Boening, Francisco Sanchez Ruiz, Fedor Gorst, Jayson Shaw...



Dans ce cadre, Hanoi Junior Open, un terrain de jeu pour des jeunes talents du billard, aura lieu les 13 et 14 octobre, avec la participation de 64 joueurs de moins de 17 ans de différents pays. -VNA