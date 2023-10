Photo: baophutho.vn



Phu Tho (VNA) – Le colloque sur la préservation et la mise en valeur du Temple dédié à la Mère Âu Co, site historique et culturel national, et du culte de la mère Âu Co, aura lieu le 12 octobre au district de Ha Hoa, province de Phu Tho.

Il vise à évaluer les valeurs historique, culturelle et spirituelle allant de pair avec le développement économique et celui du tourisme spirituel, en faisant correspondre la position du Temple dédié à la Mère Âu Co dans le district de Ha Hoa à sa signification inhérente de ce site dans l'esprit du peuple vietnamien.

Il a également pour but de clarifier la position et le rôle du du Temple dédié à la Mère Âu Co dans la vie culturelle, religieuse et spirituelle, et de proposer des solutions importantes pour promouvoir la valeur de ce site associée au développement touristique.

Il sert également de base pour compléter le dossier visant à faire de ce site un monument national spécial.

Le culte de la Mère Âu Co a été inscrit au patrimoine culturel immatériel national en 2017.

Le temple dédié à Âu Co, considérée comme la mère de la nation vietnamienne, est situé dans la province de Phu Tho.

Chaque année, il organise du 7e au 9e jour du premier mois lunaire des festivités en l’honneur de la mère Âu Co et de ses descendants, dont les rois Hùng fondateurs du premier État vietnamien.

À noter que le culte des rois Hùng a été inscrit dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. -VNA