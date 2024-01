Hanoï (VNA) – La Fête du printemps de l’Année du Dragon 2024 aura lieu du 26 janvier au premier février au Centre des expositions culturelles et artistiques au 2, rue Hoa Lu, arrondissement de Hai Ba Trung, à Hanoï.De nombreuses expositions seront organisées, honorant notamment l'image du dragon, un symbole sacré lié à l'origine des "descendants du Dragon et de la Fée" du peuple vietnamien.L'exposition "Vũ điệu Bách Long" (Danse d’une centaine de dragons) présentera 100 sculptures céramiques uniques inspirées de la mascotte du dragon.L’exposition de peintures "Hóa Rồng" (Transformation au dragon) présentera la plus grande collection de peintures de dragons sur fibre d'arec au Vietnam de l'artiste Hoang Truc ; des peintures de dragons réalisées par de nombreux artistes et des images du dragon sur l'ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne).L'exposition "Chợ phiên di sản" (Marché du patrimoine) présentera des produits des localités qui développent le tourisme sur la base des patrimoines culturels, la calligraphie s’inspirant du lotus et du dragon.La fête comprendra également une exposition de produits céramiques des villages de métier traditionnels de Huong Canh, Giang Cao, Chu Dau. -VNA