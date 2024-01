Visiteurs à la ferme verte Riverside Garden à Ben Tre. Photo: VNA



Ben Tre (VNA) - Ben Tre vise à faire du tourisme un secteur économique important d'ici 2025 et à devenir l'une des principales destinations d'expériences écologiques et culturelles au delta du Mékong pour les visiteurs internationaux, et la principale destination de séjour à court terme dans cette région pour les touristes nationaux.



D'ici 2025, cette province du Sud s'efforce de faire en sorte que les revenus totaux provenant du tourisme atteignent 2.300 à 3.200 milliards de dongs, d’accueillir au moins 2,3 à 3 millions de visiteurs, dont les étrangers étant de 40 à 45%.



Selon le Comité populaire provincial, en 2023, les activités touristiques à Ben Tre ont connu une bonne reprise. Au cours de l'année, Ben Tre a accueilli plus de 2,2 millions de visiteurs, dont 397.962 étrangers, soit une augmentation de 71,9% par rapport à la même période de l'année dernière.-VNA