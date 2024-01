Le président du Comité populaire provincial de Bac Lieu, Pham Van Thieu, lors de la conférence. Photo: VNA



Bac Lieu (VNA) - Le 9 janvier, le Comité provincial du Parti de Bac Lieu a tenu une conférence pour évaluer son travail en 2023 et lancer ses tâches pour 2024.



Pour cette année, le Comité provincial du Parti de Bac Lieu s'est fixé comme objectif : Continuer à promouvoir des solutions pour la relance et le développement socio-économiques…



En 2024, la province méridionale de Bac Lieu vise une croissance économique de 9 à 10% et un PIB par habitant de 74,44 millions de dongs. Elle s’efforce également de porter les exportations à 115 millions de dollars et de ramener le taux de ménages pauvres à 1%....-VNA