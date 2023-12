Un coin de Bac Lieu. Photo : Vneconomy

Bac Lieu, 27 décembre (VNA) - La province de Bac Lieu, dans le delta du Mékong, continue de créer des conditions favorables pour les investisseurs étrangers, notamment indiens, a déclaré le 27 décembre le président du Comité populaire provincial, Pham Van Thieu.Lors d'une réception pour le consul général indien Madan Mohan Sethi, Pham Van Thieu a déclaré qu'il espérait une coopération plus forte entre la province de Bac Lieu et le consulat général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville pour contribuer à approfondir les liens entre le Vietnam et l'Inde dans les temps à venir.Il a suggéré à la partie indienne d'établir une coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture de haute technologie, des technologies de l'information, des soins de santé et de l'éducation de haute qualité.Informant son invité du développement socio-économique de la province, Pham Van Thieu a déclaré que Bac Lieu s'efforce de devenir une plaque tournante de la crevette du pays. C'est pourquoi elle appelle à investir dans l'élevage de crevettes de haute technologie et souhaite tirer parti de l'expérience indienne.En outre, les énergies renouvelables constituent également un domaine prioritaire pour la province, a-t-il ajouté.Le diplomate indien, pour sa part, a souligné la situation économique de l'Inde et ses investissements sur le marché vietnamien, exprimant son espoir que les autorités de Bac Lieu aideront les investisseurs indiens à rechercher des opportunités de coopération et d'investissement dans la province.Jusqu'à 400.000 touristes indiens ont visité le Vietnam en 2023, a-t-il déclaré, soulignant qu'il souhaitait développer des circuits pour attirer davantage d'Indiens dans la province de Bac Lieu.En outre, il a souhaité que les deux parties intensifient leur collaboration dans les domaines de la culture, de l'éducation et des soins de santé, notamment en s'associant pour construire un centre informatique, ainsi qu'en projetant de renforcer les investissements entre les deux parties.Il a également profité de l'occasion pour inviter les autorités de Bac Lieu à effectuer une visite de travail en Inde en mars, affirmant que les réunions et les événements de promotion commerciale entre les deux parties contribueront à développer leurs relations bilatérales. - VNA