Hanoi, 24 novembre (VNA) - L'Assemblée nationale a adopté vendredi après-midi, 24 novembre, le projet de loi sur la protection et la défense des constructions défensives et des zones militaires avec 470 voix oui, soit 95,14 % des députés de l'AN, dans le cadre de sa sixième séance en cours.

Photo : VNA

Auparavant, au nom du Comité permanent de l'Assemblée nationale, le président de la Commission de la défense et de la sécurité nationale de l'Assemblée nationale, Le Tan Toi, a présenté un rapport de synthèse expliquant la réception et la révision du projet de loi sur la gestion et la protection des ouvrages de défense et des zones militaires.

La sixième session, ouverte le 23 octobre, devrait se clôturer le 28 novembre. - VNA