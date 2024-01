Échange entre des jeunes de la ville de Mong Cai (Vietnam) et de la ville de Dongxing (Chine) dans le cadre de la 15e Foire internationale Vietnam-Chine. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - Ces dernières années, la ville de Mong Cai (province de Quang Ninh, Vietnam) a déployé bien des efforts pour consolider et développer sa coopération amicale traditionnelle avec la ville de Dongxing (Chine) dans tous les domaines.



Après avoir contrôlé le COVID-19, les autorités des deux villes se sont coordonnées pour rouvrir rapidement les postes frontaliers afin que l’import-export de marchandises puisse revenir à la normale.



En 2023, les deux villes ont signé sept mémorandums d'accord et accords servant de base à la mise en œuvre d'activités de coopération et d'échanges.



En décembre 2023, elles ont organisé avec succès un forum pour promouvoir les activités touristiques frontalières.



Lors de la rencontre à l’occasion du Nouvel An du Dragon 2024 entre les délégations des deux parties, tenue le 17 janvier à Dongxing, le maire de la ville chinoise, Li Jian, a affirmé que ces dernières années, les relations amicales étroites entre Mong Cai et Dongxing avaient abouti à de nombreuses réalisations importantes dans des domaines tels que le commerce, le tourisme, la culture et les sports.



De son côté, le président du Comité populaire de la ville de Mong Cai, Ho Quang Huy, a émis l'espoir qu'à l'avenir, les deux parties continueraient à élargir leurs échanges et à resserrer leur coopération amicale dans de nombreux domaines.-VNA