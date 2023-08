Les produits OCOP (chaque commune un produit) sont de plus en plus prisés. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les produits vietnamiens gagnent progressivement la confiance des consommateurs grâce à leur qualité, à la diversité de leurs designs et à leurs prix compétitifs.



Actuellement, au Vietnam, les produits vietnamiens dans les rayons de la grande distribution représentent une proportion écrasante par rapport aux produits importés. Cependant, pour fidéliser les consommateurs vietnamiens, les entreprises doivent se concentrer sur des produits verts et à la traçabilité claire, et aussi sur l'application du commerce électronique.

Selon le Comité de pilotage de la campagne « Les Vietnamiens consomment vietnamien », les ventes de produits vietnamiens augmentent de plus en plus. Plus de 90 %des consommateurs privilégient les produits vietnamiens et 75% recommandent à leurs proches aussi d'en acheter.





A Hanoï, via une enquête auprès de certains supermarchés tels que Co.opmart, Vinmart, Hapro..., les marchandises vietnamiennes occupent 90-95% des rayons. Dans les réseaux de supermarchés d'entreprises étrangères telles que AEON, Mega Market..., ils représentent de 60 à 96%.



Dans les marchés, les dépanneurs, les produits vietnamiens occupent également un taux de 60%, voire plus. Cela montre qu'ils sont devenus un choix prioritaire et de confiance des consommateurs vietnamiens.



Les produits vietnamiens ne sont pas seulement prisés sur le marché intérieur mais aussi à l'étranger, notamment les produits laitiers de Vinamilk, TH True Milk, le café Trung Nguyen, le riz Loc Troi...



Selon Vo Phi Hai, directeur adjoint de la succursale des supermarchés Co.opmart à Nha Trang, les produits vietnamiens représentent 90% de la structure des produits du réseau. Outre l'origine claire, les certifications telles que les produits vietnamiens de haute qualité, les produits OCOP (chaque commune un produit), les fournisseurs font attention au changement régulier de la conception des produits, aux programmes de promotions hebdomadaires et mensuelles pour attirer davantage de clients. Certains produits sont capables de concurrencer les produits étrangers.



Selon des experts économiques, prochainement, il est nécessaire d'élargir et d'améliorer la qualité en faisant de la campagne « les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens » la campagne « les produits vietnamiens conquièrent les Vietnamiens ». De plus, il faut se concentrer sur des mesures pour soutenir la traçabilité des articles essentiels ; construire une chaîne alimentaire sûre, instaurer une connexion étroite et efficace des marchandises depuis l’élevage, la culture à la production et à la distribution. D'autre part, il faut favoriser au sein des entreprises l'application du commerce électronique pour que les consommateurs puissent accéder rapidement et facilement aux produits vietnamiens.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera à mener des activités de promotion du commerce et à appliquer le commerce électronique pour rehausser la position, améliorer la qualité et la compétitivité des produits vietnamiens dans le contexte d’intégration profonde à l'économie régionale et mondiale. –VNA