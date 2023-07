Rencontre avec la famille d'un martyr vietnamien. Photo: VNA

Berlin (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Allemagne et l'Association des anciens combattants vietnamiens dans la région de Berlin-Brandebourg ont rendu visite à trois familles de martyrs vietnamiens qui vivent actuellement à Berlin, à l’occasion du 76e anniversaire de la Journée vietnamienne des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).



Lors des rencontres avec les familles de martyrs, Chu Tuan Duc, ministre conseiller de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, a souligné que la Patrie et le peuple vietnamiens étaient toujours reconnaissants envers les martyrs et soldats qui avaient sacrifié leur jeunesse et leur vie pour l'indépendance et la liberté nationales.



A cette occasion, Chu Tuan Duc a demandé à l'Association des anciens combattants vietnamiens dans la région de Berlin-Brandebourg de faire une liste des familles de martyrs et des invalides pour que l’ambassade puisse leur accorder des soutiens. -VNA