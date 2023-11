Cérémonie d'inauguration du bureau U2U au Cambodge. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - L'écosystème vietnamien Unicorn Ultra (U2U) a ouvert le 20 novembre son bureau de représentation au Cambodge pour introduire, construire et développer des produits appliquant la blockchain, l'intelligence artificielle (IA) et le Big Data.

Tran Duc Vinh, co-fondateur d'Unicorn Ultra, a déclaré qu'il s'agissait d'une étape important marquant la présence et l'engagement de U2U envers ses clients et partenaires au Cambodge ainsi que dans la région, et a souligné que l'ouverture du bureau au Cambodge n'est pas seulement motivée par sa forte potentiel de développement économique, mais aussi la convivialité de la communauté locale.



Le comité d'organisation présente le Studio au sein du bureau U2U au Cambodge . Photo: VNA

Il a partagé qu'à ce jour, 30 pays à travers le monde ont rejoint et accompagné U2U.

Selon Tran Duc Vinh, U2U travaille selon le modèle de "Venture Builder", investissant dans des start-ups technologiques pour développer conjointement et exploiter des plateformes. Il a également souligné les caractéristiques particulières de la technologie blockchain de U2U, notamment sa rapidité de transaction, son coût abordable, sa haute sécurité, sa compatibilité avec toutes les blockchains et sa capacité d'expansion illimitée. -VNA