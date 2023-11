La conférence permet de discuter des projets et du niveau d'aide publique au développement (APD) de l'Allemagne pour le Vietnam pour la période 2024-2025. Photo: VNA



Berlin (VNA) - La conférence annuelle sur la coopération bilatérale au développement entre les gouvernements vietnamien et allemand a eu lieu les 7 et 8 novembre dans la ville de Bonn, en Allemagne.



La conférence a permis d’examiner la mise en œuvre des accords et des engagements de coopération au développement convenus par les deux parties pour 2022-2023 et de discuter des projets et du niveau d'aide publique au développement (APD) de l'Allemagne pour le Vietnam pour la période 2024-2025.



Elle a également permis de présenter des recommandations politiques pour résoudre efficacement des lacunes et des défis dans le processus de décaissement et de mise en œuvre de projets de développement utilisant des APD et des assistances techniques non remboursables allemandes au Vietnam.



A cette occasion, les deux parties ont signé le procès-verbal de l'accord d'aide officielle au développement de l'Allemagne en faveur du Vietnam pour la période 2024-2025. Elles ont également convenu que la prochaine conférence se tiendrait au Vietnam en 2025.



En général, le gouvernement allemand évalue les résultats de la coopération au développement avec le Vietnam comme « réussis », la qualité de la coopération ainsi que l'efficacité de la coopération triangulaire avec le Vietnam comme « très bonnes ».-VNA