Mme Merle Ratner , activiste américaine anti-guerre et amie des mouvements de gauche. Photo: VNA

New York (VNA) – Mme Merle Ratner, activiste américaine anti-guerre et amie des mouvements de gauche, aussi une amie proche du Vietnam, est décédée le 5 février à New York, aux États-Unis.

Son mari, le professeur Ngo Thanh Nhan de l'Université de New York, a déclaré qu'elle était décédée dans la soirée du 5 février dans un accident de la route alors qu'elle traversait une rue près de chez elle dans l'arrondissement de Brooklyn.

Mme Merle Ratner était une militante de gauche de premier plan aux États-Unis qui a participé à des mouvements d’opposition à la guerre américaine au Vietnam dès l’âge de 13 ans. Elle est également cofondatrice et coordinatrice de la Campagne de secours et de responsabilité de l’agent orange au Vietnam (VAORRC) basée aux États-Unis

Merle Ratner a participé très activement aux manifestations contre la guerre américaine au Vietnam depuis la fin des années 1960.

Après 1975, animée par un amour profond pour le Vietnam, elle a déployé de nombreux efforts afin de promouvoir le processus de normalisation des relations Vietnam-États-Unis, ainsi que pour soutenir de nombreuses activités internationales au Vietnam.

Elle avait reçu le prix « Pour les victimes vietnamiennes de l'agent orange » en 2013 et la médaille "Pour le développement de la femme vietnamienne" en 2010. -VNA