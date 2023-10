Soc Trang (VNA) - Dans le cadre de sa tournée à Soc Trang, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, est allé le 9 octobre adresser ses voeux au conseil d’administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam dans la province, et au comité exécutif de l'Association provinciale de solidarité des bonzes patriotes, à l'occasion de la fête Sene Dolta des Khmer en 2023.La fête Sene Dolta est organisée chaque année du 29e jour du 8e mois au 1er jour du 9e mois du calendrier lunaire en mémoire des ancêtres, ainsi que pour solliciter de bonnes choses auprès des vivants. Elle est l’une des trois grandes fêtes annuelles des Khmers, avec Ok om bok (culte de la lune et prière pour une bonne récolte, au milieu du 10e mois lunaire) et Chol Chnam Thmây (Nouvel An des Khmers , vers la mi-avril).A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a salué les réalisations de Soc Trang en matière de développement socio-économique.Soc Trang est la province qui compte le plus grand nombre de Khmers du pays (représentant plus de 30 % de la population de la province). Le président de l'Assemblée nationale a hautement apprécié Soc Trang pour la construction et la mise en œuvre du projet visant à améliorer la qualité du contenu diffusé en khmer pour la période 2021-2025, ainsi que l’application des politiques en faveur des ethnies minoritaires...Vuong Dinh Hue a appelé les religieux à continuer à accompagner les autorités locales pour encourager les Khmers à Soc Trang à continuer à observer les préconisations du Parti, les politiques et les lois de l’Etat, à contribuer au développement socio-économique local et au maintien de la sécurité et de l’ordre social, à préserver et développer les belles valeurs culturelles des Khmers...