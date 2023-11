Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Vietjet Air vient de lancer des lignes aériennes reliant Perth et Adélaïde, deux grandes villes australiennes, à Ho Chi Minh-Ville.



Ainsi, Vietjet Air propose désormais cinq routes reliant le Vietnam à 5 villes australiennes, que sont Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth et Adélaïde, avec un total de 58 vols/semaine à partir de décembre 2023.



Selon un représentant de Vietjet Air, les nouvelles routes de Vietjet avec 5 allers-retours/semaine permettent aux passagers de voyager facilement entre la mégapole du Sud du Vietnam et deux grandes villes d’Australie. Ils peuvent ensuite prendre des vols à des destinations en Inde, en Asie du Sud-Est, en Asie de l’Est et au-delà grâce au vaste réseau de vols de Vietjet.



A cette occasion, Vietjet Air propose à ses clients une Semaine d’or du 22 au 28 novembre 2023 avec des billets d'avion à partir de 0 dong (hors taxes et frais) sur toutes les routes intérieures et internationales, lesquels seront appliqués aux vols du 1er janvier au 31 octobre 2024, à l’exception des jours fériés, des fêtes et des périodes de pointe sur chaque marché.



En outre, il existe un programme permettant aux clients d'acheter des billets d'avion en ligne avec un paiement en plusieurs fois, offrant aux clients des solutions financières optimales et rapides.



En particulier, en voyageant avec Vietjet, les clients bénéficieront d'une assurance Sky Care gratuite et rejoindront le programme de fidélité SkyJoy pour accumuler des points et échanger des cadeaux avec de nombreuses marques culinaires, commerciales et de voyage préférées.-VNA