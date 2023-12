A la découverte du mausolée de Mac Cuu à Ha Tien

Le mausolée de Mac Cuu est un site culturel et historique impressionnant situé dans la ville de Ha Tien, province de Kien Giang. Ce lieu témoigne de la gratitude et de l'affection des habitants locaux envers Mac Cuu, surnommé le "gouverneur de Ha Tien", qui a grandement contribué au développement de la région Sud-Ouest il y a plus de trois siècles.