Le palais Kiên Trung. Photo: tuoitre.vn



Thua Thiên-Huê (VNA) - Le projet de restauration du palais Kiên Trung, au nord de la Cité pourpre interdite de Huê (Centre) est presque achevé après cinq ans de travaux et ce site ouvrira ses portes pour accueillir les visiteurs à l'occasion du Nouvel An lunaire du Dragon 2024.

Le palais Kiên Trung est un ouvrage particulièrement important dans le système architectural des palais de la dynastie des Nguyên.

La restauration du palais Kiên Trung a débuté en février 2019. Le projet s'est doté d'un financement total de plus de 123 milliards de dôngs (environ 5,5 millions de dollars).

Le palais Kiên Trung servait de lieu de travail et de vie à Khai Dinh et à Bao Dai, les derniers rois de la dynastie des Nguyên (1802-1945). La construction du palais commença en 1921 et s'acheva deux ans plus tard, sous le règne du roi Khai Dinh.

Il a été construit dans un mélange de styles architecturaux français, de Renaissance italienne et vietnamien traditionnel. Il y avait un pavillon construit par le roi Minh Mang, plus tard réparé par les rois Tu Duc et Duy Tân.

Il fait partie des cinq palais principaux de l'ancienne citadelle royale que sont Thai Hoà, Cân Chanh, Càn Thành et Khôn Thai. En 1947, le palais fut détruit par la guerre, seules ses fondations restant intactes. -VNA