Hanoi (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a participé à la 2e Rencontre internationale des publications théoriques, des partis et des mouvements de gauche du 12 au 14 février à La Havane, à Cuba, affirmant la nécessité de renforcer davantage la solidarité et l’unité face aux défis mondiaux.

Le rédacteur en chef adjoint de la Maison d’édition Politique nationale – Vérité, Vo Van Be (à gauche), chef de la délégation du PCV à la 2e Rencontre internationale des publications théoriques, des partis et des mouvements de gauche, à La Havane, à Cuba. Photo : VNA





Plus de 200 délégués venus de 37 pays du monde et des représentants de 43 organisations et organes de presse internationaux ont discuté de l’évolution de la nouvelle situation internationale et des résultats de la mise en œuvre du Plan d’action adopté lors de la première édition tenue à La Havane en février 2023.



La réunion a convenu de promouvoir la coopération dans la recherche sur la théorie et la pratique révolutionnaires, de coordonner les activités des partis et des mouvements de gauche pour faire face à la guerre médiatique des grands centres de pouvoir mondial ; de promouvoir des actions collectives pour préserver l’histoire, la mémoire, la souveraineté nationale, la justice sociale des pays.

S’exprimant lors de la réunion, le premier secrétaire du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain Miguel Díaz-Canel a appelé les partis et les mouvements de gauche à agir ensemble pour affronter l’offensive médiatique, soulignant la nécessité de défendre la théorie révolutionnaire par une action concertée et permanente et de mobiliser les forces progressistes dans le monde.

La réunion a adopté un Plan d’action commun qui comprend la création d’une plateforme d’action transformatrice dans un front commun symbolique, culturel et communicationnel pour la bataille des idées, un réseau qui articule la diversité des publications numériques et physiques, et un dépôt de contenus.

Les participants ont approuvé une déclaration de soutien à la Palestine, appelant à cesser immédiatement des hostilités et dialoguer pour mettre fin aux violences dans la bande de Gaza et trouver une solution pacifique durable pour la région.

Le chef de la délégation du PCV Vo Van Be offre le livre “Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam” du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong au secrétaire du Comité central du PCC et chef de son Département idéologique Rogelio Polanco Fuentes. Photo : VNA

La délégation vietnamienne, conduite par le rédacteur en chef adjoint de la Maison d’édition Politique nationale – Vérité, Vo Van Be, a affirmé son soutien à la nécessité de renforcer la solidarité et l’unité dans la diversité entre les partis et les mouvements internationaux de gauche.

Elle s’est mis d’accord avec le Plan d’action commun qui donne la priorité à l’élargissement de la coopération, à l’échange d’idées et à la coordination d’actions spécifiques et réalistes pour s’adapter de manière proactive et vaincre les défis communs qui se posent.

La délégation vietnamienne a affirmé que le PCV est disposé à partager et à échanger des expériences et des leçons sur la synthèse des théories et des pratiques de rénovation avec les partis et les mouvements internationaux de gauche.

Elle a également participé à une séance arrangée par le PCC à son siège pour présenter le livre “Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam” du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong. – VNA