Vue générale de la cérémonie d'ouverture. Photo : baomoi.com



Hanoï (VNA) – La 53e réunion du groupe de travail de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) sur la coopération dans la propriété intellectuelle (AWGIPC) a officiellement débuté le 17 juillet à Hanoï.

Placée sous les auspices de l’Office national de la propriété intellectuelle (NOIP) du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, cette réunion se poursuit jusqu’au 21 juillet. Elle est consacrée au programme d’action de l’ASEAN dans ce secteur pour la période 2016-2025, ainsi qu’à la coopération entre l’ASEAN et ses partenaires dont l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Organisation européenne des brevets (EPO), les Etats-Unis, la Chine et le Japon.

Le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Tran Viet Thanh lors de la réunion. Photo : baomoi.com



Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Tran Viet Thanh a souligné l’importance du programme d’action de l’ASEAN sur la propriété intellectuelle pour 2016-2025. Selon lui, une application réussie de ce programme permettra d’améliorer l’environnement d’investissement et d'affaires, la compétitivité de la région, ainsi que contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le plan directeur sur l’édification de la Communauté économique de l’ASEAN pour 2025. -VNA