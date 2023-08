Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) et le président de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, Arsjad Rasjid P. M.. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN) Vuong Dinh Hue, en visite officielle en Indonésie, a rencontré le 5 août à Jakarta le président de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne (KADIN) Arsjad Rasjid P. M..



Il a remercié Arsjad Rasjid P. M. et KADIN d'avoir aidé les agences, ministères et secteurs vietnamiens à organiser un forum sur les politiques et à promouvoir la coopération économique, le commerce et l'investissement à Jakarta.



Comme il reste une énorme marge de coopération entre les pays, le Vietnam et l’Indonésie doivent continuer à renforcer les partenariats économiques, commerciaux et d'investissement pour créer plus d'emplois pour les personnes et contribuer au développement de chaque pays, a-t-il estimé. Il a demandé à KADIN et à la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), de continuer à resserrer leurs relations et de créer les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes et indonésiennes de se connecter les unes aux autres.



Arsjad Rasjid P. M. a estimé que l'Indonésie et le Vietnam détenaient encore beaucoup de potentiel de coopération dans la consolidation des chaînes d'approvisionnement régionales, en particulier dans la transformation numérique ; dans la santé et l'industrie de santé ; dans le développement durable, la sécurité alimentaire, la promotion du commerce et de l'investissement...

La région de l'ASEAN compte une population totale de plus de 650 millions d'habitants, dont plus de 270 millions en Indonésie et 100 millions au Vietnam. Il s'agit donc d'un vaste marché qui doit être davantage exploité, a-t-il déclaré.



Le président de KADIN a noté que si l'Indonésie et le Vietnam peuvent mobiliser la force de leur communauté d'affaires, les deux pays peuvent maintenir et renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales, devenant ainsi des acteurs importants dans la région et dans le monde.



Le même jour, Vuong Dinh Hue a assisté et prononcé un discours au Forum Vietnam-Indonésie sur les politiques et les lois pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement bilatérale.