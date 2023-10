Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le secrétaire général du CCG, Jassim Muhammad Al-Budaiwi. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de son voyage d'affaires pour participer au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est - Conseil de coopération du Golfe (ASEAN-CCG) et visiter l'Arabie saoudite, le 19 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le siège du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et a rencontré le secrétaire général du CCG, Jassim Muhammad Al-Budaiwi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa grande appréciation pour le rôle du CCG et a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à promouvoir davantage sa coopération mutuellement bénéfique avec le CCG et les autres pays membres. Il a souligné que le Vietnam était prêt à servir de passerelle et à promouvoir la coopération entre l'ASEAN et le CCG - deux régions dynamiques dans le monde - pour la paix, la stabilité et le développement régional et mondial.

Il a déclaré que la signature du protocole d'accord entre le ministère des Affaires étrangères du Vietnam et le Secrétariat du CCG ouvrait de nouvelles perspectives de coopération, marquant une étape importante dans les relations entre le Vietnam et le CCG. Il a demandé au ministère vietnamien des Affaires étrangères et au Secrétariat du CCG de convenir rapidement d'un programme de coopération spécifique pour mettre en œuvre efficacement le protocole d'accord récemment signé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite une exposition de photos et d'objets historiques des pays du Golfe. Photo : VNA



Le secrétaire général du CCG a exprimé sa joie d'accueillir le Premier ministre vietnamien au siège du CCG, un bâtiment historique qui a été le témoin de toutes les étapes importantes dans le parcours de développement du Conseil depuis 42 ans, et a apprécié le rôle et la position du Vietnam ainsi que ses réalisations récentes.

Il a souligné que les six pays du Golfe entretenaient de bonnes relations avec le Vietnam et que les deux parties avaient un grand potentiel de coopération, ajoutant que le Secrétariat du CCG soutiendrait activement le Vietnam dans la promotion de sa coopération avec les pays membres dans les domaines où les deux parties ont des atouts.

En ce qui concerne la coopération ASEAN-CCG, il a estimé que les deux parties écriraient certainement l'une des plus belles pages de leur histoire, car les deux régions sont stables, dynamiques, attachées à la paix et s'efforcent de promouvoir la coopération dans l'intérêt mutuel de leurs peuples. -VNA