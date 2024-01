Hanoi (VNA) – VinFast, le premier fabricant vietnamien de véhicules électriques, a annoncé mardi 2 janvier la signature d’accords avec ses cinq premiers concessionnaires dans quatre États américains, offrant ainsi aux clients la possibilité de découvrir les véhicules électriques VinFast.

Les concessionnaires commenceront à vendre le VF 8, suivi du VF 6, du VF 7 et du VF 9. Photo : VNA

Ils comprennent Leith VinFast (Raleigh, Caroline du Nord), Smith Haven VinFast (St. James, New York), Principle VinFast Grapevine (Grapevine, Texas), Hiley VinFast de Fort Worth (Fort Worth, Texas) et VinFast Wichita (Wichita, Kansas). Ces concessionnaires commenceront la vente du modèle VF 8, suivi des VF 6, VF 7 et VF 9 dès que ces modèles seront introduits sur le marché américain.Tous les clients achetant ou louant des véhicules électriques VinFast bénéficieront d’une garantie de 10 ans ou 200.000 km pour le véhicule et d’une garantie de 10 ans/ kilométrage illimité pour la batterie.VinFast prévoit d’étendre son réseau de distribution de ses véhicules électriques à 125 points de vente aux États-Unis.En plus d’étendre son réseau de concessionnaires, VinFast exploite actuellement 13 magasins de détail et centres de service en Californie. – VNA