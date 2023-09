Hà Tinh (VNA) – Le journal VietnamEuropa est demandé de suspendre ses activités d’information et de presse dans la province de Hà Tinh (Centre) pour contravention au droit vietnamien, a fait savoir vendredi 22 septembre le Département provincial de l’information et de la communication.

Le rédacteur en chef du journal VietnamEuropa, Lê Ngoc Dung. Photo : VNA

VietnamEuropa, une publication de la communauté des Vietnamiens résidant en République tchèque, doit interrompre immédiatement ses activités d’information et de presse à Hà Tinh depuis le 19 septembre 2023 jusqu’à l’obtention du permis d’activité, a-t-il indiqué.Le rédacteur en chef du journal, Lê Ngoc Dung, né en 1948 et domicilé dans l’hameau de Phu Hai, commune de Ky Phu, district de Ky Anh, province de Hà Tinh, s’est vu infliger une amende administrative de 7,5 millions de dôngs en vertu de l’alinéa c, clause 3, article 5, du décret n°119/2020/ND-CP du 7 octobre 2020 du gouvernement (amendé et complété par le décret n°14/2022/ND-CP du 27 janvier 2022 du gouvernement, a-t-il indiqué.Depuis 2017, Lê Ngoc Dung exerce des activités d’information et de presse à Hà Tinh et dans nombre de provinces vietnamiennes. Il a délivré la carte de presse VietnamEuropa à des correspondants et collaborateurs vietnamiens aux fins d’activités de presse à Hai Phong, Hanoi, Nam Dinh, Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville, et a dirigé la production d’articles sur le journal électronique VietnamEuropa et le journal imprimé VietnamEuropa.Cependant, il est privé d’un permis pour l’exercice des activités d’information et de presse des journalistes non résidant délivré par le ministère des Affaires étrangères, violant les principes régissant les activités d’information et de presse de la presse étrangère, des organes de représentation étrangers et des organisations étrangères au Vietnam, lesquels sont prévus à l’article 3 du décret n°88/2012/ND-CP du 23 octobre 2012 du gouvernement vietnamien.Les personnes titulaires d’une carte de presse délivrée par le journal VietnamEuropa sont demandés à arrêter leurs activités d’information et de presse en tant que correspondants et collaborateurs de ce journal. – VNA