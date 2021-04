Les livres "Voyage spatial historique" sont présentés au siège du Centre russe de la science et de la culture à Hanoï, le 12 avril. Photo: CVN/VNA

Hanoï (VNA) - Le livre Voyage spatial historique, en langue vietnamienne, a été présenté lundi après-midi 12 avril à Hanoï. Un événement organisé par la Direction d’État des archives du Vietnam, en partenariat avec le Centre russe de la science et de la culture dans la capitale.

D’après Dang Thanh Tùng, directeur des Archives vietnamiennes, le lancement de ce livre vise à marquer le 71e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 41e du voyage spatial Vietnam - Russie.

L’ambassadeur russe au Vietnam, Konstantin Vnukov, s’exprime lors de l’événement, le 12 avril à Hanoï. Photo: CVN/VNA

Et d’ajouter que cette manifestation a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action commun de l’Agence fédérale russe des archives et de la Direction d’État des archives du Vietnam (relevant du ministère de l’Intérieur) pour la période 2019-2022.

Avec 130 pages, le livre Voyage spatial historique présente des documents d’archives, des photos… choisis par les deux Archives.



Il se divise en trois parties : Coopération dans la recherche spatiale ; Préparatifs et entraînement avant le voyage de 1980 ; Départ et activités ; et Retour sur la Terre. Dans cet imprimé, de nombreuses photos ont été fournies par l’Agence Vietnamienne d’Information.



L’ambassadeur russe au Vietnam, Konstantin Vnukov, a rappelé : "En 2020, les deux pays ont fêté le 40e anniversaire du voyage historique commun dans l’espace. Nous en sommes fiers".

Le cosmonaute vietnamien Pham Tuân (2e à droite) lors de l’événement, le 12 avril à Hanoï. Photo: CVN/VNA

L’année dernière, un imprimé identique, en russe cette fois, était paru à Moscou en l’honneur des 40 ans du voyage spatial Vietnam - Russie.



Coopération de longue date



Après l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1950, les deux pays ont signé de nombreux accords et documents de coopération dans divers domaines dont l’aérospatiale.

Il y a 41 ans, le 23 juillet 1980 à 21h33'3" (heure de Moscou) au cosmodrome de Baïkonour, la fusée Soyouz 37, avec à bord les cosmonautes russe Viktor Gorbatko et vietnamien Pham Tuân, était lancé dans l’espace. Elle est revenue sur Terre le 31 juillet 1980.

Une exposition sur le cosmonaute russe Gagarine se tient au siège du Centre russe de la science et de la culture à Hanoï. Photo: CVN/VNA

Il s’agissait du premier voyage d’un Vietnamien, et plus généralement d’un Asiatique, dans l'espace. Un événement faisant figure de symbole des relations d'amitié, de coopération intégrale et d'entraide entre les deux pays. Ce voyage historique a servi de rampe de lancement aux études et à l’application des technologies spatiales du Vietnam.

En l’honneur du premier vol dans l'espace réalisé le 12 avril 1961 par Iouri Gagarine, le film documentaire Iouri Gagarine - Sept ans de vie solitaire a été projeté. Ce film raconte des histoires intéressantes sur la vie du cosmonaute russe, resté un héros national 60 ans plus tard et symbole de la domination soviétique dans la conquête spatiale.



En outre, une expo-photo sur ce héros russe se tient au siège du Centre russe de la science et de la culture à Hanoï. -CVN/VNA