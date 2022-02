Le général To Lam (droite), ministre de la Sécurité publique, a rencontré le 24 février à Hanoï John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, a rencontré ce jeudi 24 février à Hanoï John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat.

Il a affirmé que le Vietnam appréciait hautement la détermination et le rôle de l’administration du président Joe Biden, en particulier de l'envoyé spécial John Kerry, et espéré que les États-Unis continueront à prendre l'initiative dans la lutte contre le changement climatique, dans la promotion des pays et de la communauté internationale pour renforcer davantage les activités de coopération internationale face au changement climatique.

To Lam a affirmé que le ministère de la Sécurité publique du Vietnam avait mis en œuvre de manière synchrone des solutions pour assurer la sécurité et l'ordre et lutté avec acharnement contre le crime et les violations des lois concernant l’environnement.

Il a proposé de promouvoir la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans des projets de protection de l'environnement, de conservation de la biodiversité... pour développer une économie verte, circulaire, durable et à faibles émissions de carbone. Il a suggéré à la partie américaine de soutenir des projets et de fournir des équipements pour améliorer la capacité de détection et de traitement des crimes liés à l’environnement et d’aider le ministère de la Sécurité publique du Vietnam à la construction d'un centre de formation professionnelle à l’intention de la police du Vietnam et de l’ASEAN.



John Kerry a affirmé que les relations bilatérales entre les États-Unis et le Vietnam se développaient de manière fructueuse dans de nombreux domaines, soulignant que la réponse au changement climatique jouait un rôle important pour assurer la sécurité environnementale et la sécurité énergétique.



Il a affirmé que dans les temps à venir, les États-Unis renforceraient les échanges et la coopération avec le Vietnam dans ce domaine afin de réaliser les grands objectifs fixés par les dirigeants des deux pays lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP 26. -VNA