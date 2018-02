La cérémonie de signature. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le groupe vietnamien Minh Hung Group et la Compagnie américain GFSI-MHE Manufacturing of Texas LLC ont signé lundi à Ho Chi Minh-Ville un contrat de transfert de technologies pour la fabrication de matériaux composites recyclés.

GFSI-MHE Manufacturing of Texas LLC est la première entreprise de technologie de recyclage de fibre de verre dans le monde. Avec cette coopération, GFSI-MHE Manufacturing of Texas LLC transférera toutes ​les technologies de fabrication de produits en composite recyclé au groupe Minh Hung Group.



Selon Lam Dao Hung, président du Conseil d'administration de Minh Hung Group, après le transfert des technologies, les deux parties coopéreront pour construire dans la province de Tien Giang (Sud) une usine produisant du contreplaqué à partir de composite recyclé, d'un investissement total de 50 millions de dollars. Cette usine sera mise en service en 2019.



L'usine devrait fabriquer de nouveaux produits et matériaux à partir de déchets recyclés, économiques et respectueux de l'environnement.



Actuellement, le Vietnam dispose de 35 usines de traitement des déchets solides, d'une capacité totale de 7.500 tonnes par jour. Chaque année, le pays rejette environ 28,5 millions de tonnes de déchets solides, dont 8.700 tonnes à Ho Chi Minh-Ville. La plupart de ces déchets sont éliminés par enfouissement à des coûts élevés, affectant négativement l'environnement et gaspillant ​des matières premières pour l'industrie du recyclage. -VNA