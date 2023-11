Lors de la séance de travail. Photo : qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Une délégation du ministère vietnamien de la Défense conduite par le général de brigade et prof. agrégé-docteur Vu Cuong Quyet, directeur de l'Institut pour la stratégie de défense (IDS), a eu le 7 novembre à Hanoi une séance de travail avec une délégation du Département de recherche des stratégies militaires, du Commandement général de l' Armée royale cambodgienne , dirigée par le général Meas Vanna, chef dudit Département.Le général de brigade Vu Cuong Quyet a souligné que la coopération dans la défense Vietnam-Cambodge au cours de ces dernières années s'était continuellement développée et avait obtenu de bons résultats, affirmant son rôle comme l'un des piliers des relations bilatérales, avec notamment une coopération en matière de recherche stratégique toujours promue par les responsables des ministères de la Défense et des Armées des deux pays.Pour sa part, le général Meas Vanna a exprimé sa conviction que la solidarité entre les deux armées ne cesserait de se resserrer dans les temps à venir.Lors de la séance de travail, les deux parties ont discuté de la sécurité mondiale et régionale et de la situation politique d'intérêt commun, évalué les résultats de la coopération ces derniers temps et discuté des orientations futures, contribuant ainsi au renforcement de la coopération de défense. - VNA