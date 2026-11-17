Hanoï (VNA) – À l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark (1971-2026), l’ambassadrice du Danemark au Vietnam, Lina Gandløse Hansen, a rencontré la presse vietnamienne le 17 novembre à Hanoï. Elle a retracé les grandes étapes des relations bilatérales, marquées notamment par leur élévation au rang de partenariat stratégique global lors de la visite d’État au Danemark du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV et président vietnamien, To Lam, et de son épouse, du 19 au 21 octobre 2026.



Rappelant que le Danemark fut l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1971, la diplomate a souligné que les premières décennies avaient été marquées par l’aide au développement. Selon elle, en 2026, les deux pays entrent dans une nouvelle ère, passant d’une relation fondée sur l’aide à une coopération entre partenaires sur un pied d’égalité.



La récente visite d’État au Danemark du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV et président vietnamien, To Lam, à laquelle ont participé une délégation de haut niveau et des représentants d’entreprises vietnamiennes, a permis la signature de plusieurs accords intergouvernementaux dans les domaines de l’énergie, de l’alimentation, de l’agriculture, des statistiques et de la métrologie. Quinze accords entre entreprises ont également été annoncés, dont certains portent sur des investissements importants au Vietnam.



Sur le plan économique, les investissements danois au Vietnam ont quadruplé entre 2021 et 2024, faisant du Danemark l’un des principaux investisseurs européens dans le pays en termes de volume. Plus de 150 entreprises danoises y sont actuellement présentes.



Dans un contexte géopolitique incertain, les entreprises cherchent à régionaliser davantage leurs activités et à renforcer leur résilience face aux chocs géopolitiques. Grâce à sa position stratégique, le Vietnam constitue une destination attractive pour les investissements danois, a estimé la diplomate.



L’ambassadrice s’est dite confiante dans les perspectives de développement des échanges commerciaux, rappelant que le Danemark avait été parmi les premiers pays à ratifier l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).



La coopération énergétique demeure un pilier fondamental des relations bilatérales. Elle porte notamment sur les énergies renouvelables, le développement de l’éolien offshore et les économies d’énergie. Lors de la visite du dirigeant To Lam au Danemark, les deux parties ont également signé un accord commercial concernant un projet pilote d’éolien offshore. La diplomate a exprimé l’espoir de voir, durant son mandat, les orientations stratégiques des dirigeants des deux pays se traduire par des décisions et des projets concrets, permettant notamment l’installation prochaine d’éoliennes au large du Vietnam.



Au-delà des relations économiques et politiques, l’ambassadrice a insisté sur l’importance de la coopération entre les collectivités locales et des échanges entre les populations.



À l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Lina Gandløse Hansen s’est dite convaincue que le partenariat stratégique global continuerait de se renforcer, notamment auprès des jeunes générations. Elle a réaffirmé que le Danemark et l’Europe resteraient des partenaires du Vietnam. D’une relation fondée sur l’aide au développement il y a 55 ans, les deux pays sont passés à un partenariat d’égal à égal, fondé sur la coopération, le partage et l’apprentissage mutuel. -VNA