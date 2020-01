Hoang Trung Hai, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, offre un cadeau au bureau de prévention et de lutte contre l’incendie, de secourisme et de sauvetage de la Police de Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 21 janvier, Hoang Trung Hai, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, a rendu visite au bataillon de reconnaissance 20 du Commandement de la Capitale, et au bureau de prévention et de lutte contre l’incendie, de secourisme et de sauvetage de la Police de Hanoï, pour leur adresser ses meilleurs vœux du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire).

À cette occasion, Hoang Trung Hai a salué les réalisations des deux unités, qui avaient accompli leurs tâches avec succès, contribuant à maintenir l'ordre et la sécurité publics et à assurer un environnement pacifique et sûr pour la capitale.

Soulignant l’importance de cette année pour le pays et la capitale, le secrétaire du Comité municipal du Parti a demandé aux forces compétentes de continuer à améliorer leur professionnalisme et à promouvoir la solidarité.

Le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung (4e à partir de la gauche), offre des cadeaux à des catholiques et personnes défavorisés aux paroisses de Cua Bac et de Thai Ha. Photo: VNA

Le même jour, le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung, est allé adresser ses vœux du Têt 2020 et offrir 110 cadeaux à des catholiques et personnes défavorisés aux paroisses de Cua Bac et de Thai Ha.

Pham Minh Chinh (2e à partir de la droite), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa commission d'organisation, au Centre de soins infirmiers de Thuan Thanh à Bac Ninh. Photo: VNA

Toujours mardi, Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa commission d'organisation, a rendu visite et remis des cadeaux aux soldats malades et blessés au Centre de soins infirmiers de Thuan Thanh dans la commune de Ninh Xa, district de Thuan Thanh, province de Bac Ninh (Nord).

Cet établissement prend soin actuellement de 95 soldats malades et blessés venus de 23 provinces. -VNA