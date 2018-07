Une photo sera présentée lors de l'expostion "Truong Sa dans notre cœur". Photo: VNA



Hanoi (VNA) – "Truong Sa dans notre cœur" (Truong Sa trong ta) est le thème d’une exposition qui aura lieu du 3 au 7 août à Hanoi, en l’honneur du 54e anniversaire de la première victoire de la Marine populaire du Vietnam (2-5 août).

Cette exposition présentera 120 photos prises par 12 journalistes et photographes qui ont eu la chance de mettre les pieds sur l’archipel de Truong Sa (Spratleys), tels que Vu Quoc Khanh (président de l’Association des artistes photographes du Vietnam), Tran Thi Thu Dong (cheffe adjointe du Département des Beaux-arts, de la photographie et des expositions), Nguyen My Tra, Ta Hoang Nguyen, Ly Hoang Long, Nguyen Hoang Dieu, Ha Huu Duc, Le Nguyen.

L’organisation de cette exposition est initiée par la photographe Tran Thi Thu Dong, cheffe adjointe du Département des Beaux-arts, de la photographie et des expositions, après de sa première visite dans les terres de l'extrême Est du pays.

Cet événement vise à présenter la beauté et la vie quotidienne des cadres, soldats et habitants vivant sur l’archipel de Truong Sa aux visiteurs et au public de la capitale, a-t-elle partager. -VNA