L'ambassadeur vietnamien au Mexique, Nguyen Hoanh Nam, présente des photos. Photo : VNA



Mexico (VNA) - L’administration de Mexico, en collaboration avec l'ambassade du Vietnam au Mexique, a inauguré le 9 novembre l'exposition de photos intitulée "Vietnam - attrayant et dynamique" à l’avenue de Paseo de la Reforma, dans le but de présenter à la population locale le Vietnam puissant mais aussi charmant.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Mme Mariana Flores Mayen, directrice générale des relations et de la coopération internationales de la capitale Mexico, a souligné qu’à travers 30 photos vives et colorées, les citadins et les touristes avaient l’opportunité de découvrir la beauté de la nature, la culture, la population ainsi que les réalisations en matière de développement socio-économique du Vietnam.

Mme Mariana a déclaré que l'exposition de photos "Vietnam - attrayant et dynamique" devrait attirer environ 500 000 visiteurs entre le 9 novembre et le 5 décembre.

L'ambassadeur vietnamien au Mexique, Nguyen Hoanh Nam a exprimé l'espoir que l'exposition décrive en partie la beauté de la nature, la vie quotidienne des gens, ainsi que les réalisations de renouveau et de développement du Vietnam - un pays amical qui ouvre toujours ses bras aux amis internationaux.

Grâce à l'exposition, les peuples des deux pays auront davantage d'occasions de se comprendre et de se rapprocher pour approfondir davantage la solidarité et l'amitié traditionnelles entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Fin octobre, l'ambassade du Vietnam au Mexique a également participé au Festival culinaire et culturel du Bazar de l'ASEAN à Mexico pour promouvoir la nature, l’homme et la culture de l'ASEAN en général et du Vietnam en particulier. -VNA