La pagode Truong Sa est située sur l'archipel de Truong Sa, province de Khanh Hoa. Photo: VNA



Ha Nam (VNA) - Une exposition de photos présentant des pagodes vietnamiennes dans le monde entier a été inaugurée le 12 mai à la pagode de Tam Chuc, dans la province septentrionale de Ha Nam, à l'occasion de la 16e Journée internationale du Vesak.



Les quelques 45 photos fournies par l'Agence d’information du Vietnam (VNA) sont divisées en trois parties: des photos des pagodes au Nord et au Sud, des pagodes situées sur des îles et celles présentant des pagodes vietnamiennes à l'étranger.



Le Vietnam compte actuellement plus de 14.000 pagodes, la plupart d'entre elles sont situées dans le Nord.

La pagode Giac Hoang à Washington, aux Etats-Unis. Photo: VNA



Les pièces les plus importantes de l’exposition sont les clichés des pagodes des archipels de Truong Sa telles que la pagode Truong Sa, la pagode Song Tu Tay, la pagode Nam Huyen, et les pagodes sur les îles de Phu Quoc et Ly Son.

Il faut citer également les pagodes à l’étranger, à savoir Phat Quoc Tu en Inde et au Népal, la pagode Giac Hoang à Washington (Etats-Unis), la pagode au pilier unique à Moscou ou la pagode Vinh Nghiem à Prague…



La fête internationale du Vesak se tient du 12 au 14 mai à la pagode de Tam Chuc. La cérémonie d'ouverture a attiré plus de 1.650 délégués internationaux venus de 112 pays et territoires du monde entier et de plus de 20.000 dignitaires, fidèles et habitants vietnamiens.



Le Vesak, jour de la pleine lune du mois de mai, est le jour le plus sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde. C’est le Jour du Vesak, il y a 2.500 ans, en 623 avant Jésus Christ, que le Bouddha est né. C’est également le Jour du Vesak que le Bouddha a atteint l’état d’illumination et qu'il est décédé dans sa quatre-vingtième année.

L’Assemblée générale de l’ONU, par sa résolution 54/115 de 1999, considère qu'en célébrant cette journée, l’Organisation salue la contribution que le bouddhisme, l’une des plus vieilles religions du monde, apporte depuis plus de 2.500 ans et continue d’apporter à la spiritualité de l’humanité.

La Journée internationale du Vesak a été célébrée pour la première fois en 2001. Le Vietnam a organisé avec succès à deux reprises les célébrations de cette fête en 2008 et en 2014. -VNA