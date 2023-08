Ouverture du premier magasin de la société Canadian Vita à Ho Chi Minh-Ville. Photo : Vietnamplus



Ottawa (VNA) – Depuis cinq ans, le Vietnam et le Canada sont parties prenantes de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), permettant à de nombreuses entreprises des deux pays de bénéficier d'un traitement préférentiel dans la recherche d'opportunités commerciales.Canadian Vita, une entreprise spécialisée dans la transformation du ginseng et fondée en 2017 par Tran Hieu - un Canadien d’origine vietnamienne -, est un exemple de réussite grâce aux opportunités et incitations offertes par cet accord.Depuis 2018, Canadian Vita a choisi le Vietnam comme point d'appui pour développer son plan d'exportation, et son succès a été renforcé par la signature du CPTPP , qui offre des réductions tarifaires pour l'exportation du ginseng canadien sur le marché vietnamien.Le Vietnam et le Canada sont parmi les 11 membres du CPTPP, un accord de libre-échange entre des partenaires de trois continents : l'Asie, les Amériques et l'Océanie. La suppression des barrières tarifaires pour les produits à base de ginseng a donné à Canadian Vita un avantage concurrentiel considérable.Mme Tran Thu Quynh, conseillère commerciale de l'ambassade du Vietnam au Canada, a déclaré que Canadian Vita était un exemple de coopération réussie grâce aux efforts des agences de représentation commerciale du Vietnam et du Canada, exploitant pleinement les avantages du CPTPP. Actuellement, de nombreuses entreprises vietnamiennes s’intéressent à la source des matières premières du Canada.La production de Canadian Vita s'étend sur plus de 20 hectares, avec une production de 150 tonnes de ginseng séché par an pour un chiffre d’affaires estimé à 9 millions de dollars. Les ventes de l'entreprise au Canada ne représentent que 15%, tandis qu'au Vietnam, elles atteignent 60%, et le reste est réparti sur d'autres marchés tels que Singapour, la Malaisie et Dubaï.