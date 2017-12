Le vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Kazuyuki Nakane (droite), offre un cadeau de souvenir à Nguyen Xuan Thang, secrétaire du Comité central du PCV et directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh. Photo : VNA



Tokyo (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Nguyen Xuan Thang, secrétaire du Comité central et directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, effectue du 24 au 28 décembre une visite de travail au Japon.

Durant cette visite, Nguyen Xuan Thang a travaillé avec le président du présidium du Parti communiste japonais, Kazuo Shii ; le secrétaire général du Cabinet, Yoshihide Suga ; le conseiller spécial du Premier ministre japonais, Kentaro Sonoura ; le ministre chargé de la Réforme administrative et de la Fonction publique, Hiroshi Kajiyama ; le vice-ministre des Affaires étrangères Kazuyuki Nakane, et plusieurs autres officiels japonais.

La séance de travail avec le président du présidium du Parti communiste japonais a permis aux deux parties de s’informer de la situation de leurs partis et de leurs pays. Les Vietnamiens et les Japonais ont également discuté de questions internationales et régionales d’intérêt commun, du renforcement de la coopération entre le PCV et le Parti communiste japonais.

Les rencontres avec les officiels japonais ont été consacrées aux mesures favorisant le développement du partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, notamment dans le contexte où les deux nations vont célébrer l’année prochaine le 45e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

La délégation vietnamienne a également travaillé avec des dirigeants de différents organes japonais, dont la JICA (Agence japonaise de Coopération internationale). Les deux parties ont discuté de l’amélioration de l’efficacité de la coopération bilatérale dans la formation des ressources humaines. -VNA