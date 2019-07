Jérusalem (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par le secrétaire du Comité central (CC) du Parti, président de la Commission de l’organisation du CC du PCV, Pham Minh Chinh, a effectué une visite de travail en Israël du 23 au 26 juillet, sur invitation du Parti au pouvoir, le Likoud et du ministère des Affaires étrangères.

Le secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission de l’organisation du CC du PCV, Pham Minh Chinh (gauche) et le président du Likoud et président israélien, Benjamin Netanyahu. Photo: VNA



La délégation a eu une entrevue avec le président du Likoud et président israélien, Benjamin Netanyahu, et un entretien avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Y. Katz. Elle a aussi travaillé avec des responsables du Comité des services publics, du Centre intersectoriel Herzliya, de l’Institut des sciences Weizmann, du groupe de l’industrie aérienne et spatiale d’Israël, de l’Université Hebew et d’autres.

Les deux parties ont échangé des expériences dans la formation du personnel, la gestion et l’utilisation des cadres et fonctionnaires et discuté de la possibilité de coopération bilatérale dans les sciences et technologies, la formation et l’attraction des talentueux.

Les Israéliens ont félicité les réalisations obtenues par le Vietnam durant son processus d’édification nationale ainsi que son rôle et sa position dans la région et le monde.

Pham Minh Chinh, de son côté, a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération et souhaitait renforcer ses relations d’amitié et de coopération avec Israël, notamment dans l’économie, le commerce, les sciences et technologies, l’innovation et la créativité et la start-up. Il a demandé à Israël de poursuivre son assistance à la communauté des Vietnamiens dans ce pays.

Les deux parties ont convenu de maintenir l’échange de délégations de tous niveaux, la consultation politique et les mécanismes de coopération intergouvernemental ; d’accélérer les négociations de l’accord de libre-échange et l’application des accords déjà signés ; de promouvoir la coopération bilatérale dans l’agriculture, les sciences et technologies, la sécurité et la défense, la formation de cadres et d’ouvrir des lignes aériennes directes et encore de poursuivre leurs liens lors des forums internationaux.

A cette occasion, Pham Minh Chinh s’est rendu à l’ambassade du Vietnam en Israël. -VNA