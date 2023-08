Des membres de la délégation vietnamienne au Brésil. Photo: Thế Giới & Việt Nam (Monde et le Vietnam)

Hanoï (VNA) - Une délégation du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale (AN), conduite par son vice-président Nguyen Lam Thanh, également président du groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Brésil, a effectué du 7 au 10 août une visite de travail au Brésil.



La visite avait pour objet de renforcer les relations amicales et la coopération entre le Conseil des affaires ethniques de l'Assemblée nationale du Vietnam et la Commission des droits de l'homme, des minorités et de l'égalité raciale à la Chambre des députés du Brésil dans les questions liées à la protection des droits et des intérêts des communautés minoritaires ethniques vulnérables.



Pendant son séjour, la délégation vietnamienne a travaillé avec la présidente de la Commission des droits de l'homme, des minorités et de l'égalité raciale de la Chambre des députés du Brésil, Luzianne Lins. Elle a également rencontré plusieurs hommes politiques brésiliens, dont le président du groupe d’amitié parlementaire Brésil-Vietnam, Marcio Honaiser.



Lors des rencontres, Nguyen Lam Thanh a émis le souhait que les deux parties continuent de promouvoir l’échange de délégations dans les temps à venir, maintiennent la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et les réunions du Comité intergouvernemental pour étudier les possibilités d’élargir la coopération dans les domaines d’intérêt commun.



Les représentants de la partie brésilienne ont souligné que le Vietnam était un partenaire important du Brésil. Les deux parties se sont réjouies de la croissance du commerce bilatéral en 2022 pour atteindre un record de 6,78 milliards de dollars, et 3,3 milliards de dollars au cours du premier semestre 2023. Les deux groupes d'amitié parlementaires se sont engagés à jouer le rôle central dans la promotion de la coopération entre les deux organes législatifs.



A cette occasion, la délégation a également travaillé avec l’ambassade du Vietnam, le bureau de l’Office du Commerce du Vietnam à Sao Paolo et des Vietnamiens vivant au Brésil.-VNA