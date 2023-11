Cérémonie de clôture de l'exercice conjoint « Paix et Amitié - 2023 » à Zhanjiang, en Chine. Photo: qdnd.vn

Zhanjiang (VNA) – Le général de division Nguyên Trong Binh, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, a assisté le 22 novembre à Zhanjiang à la cérémonie de clôture de l'exercice conjoint « Paix et Amitié - 2023 », à l’invitation du général de corps d’armée Liu Zhenli, chef de l'état-major interarmées de la Commission militaire centrale chinoise.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, le général de corps d’armée Liu Zhenli a souligné que l'armée chinoise souhaitait renforcer la compréhension, la confiance et la coopération en matière de sécurité avec les armées d'autres pays, afin de protéger et de construire conjointement la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde.

De son côté, le général de division Nguyên Trong Binh a affirmé que la participation à l'exercice était une opportunité pour les forces d'échanger et de renforcer la confiance et la compréhension mutuelles, comme condition préalable au renforcement de la coopération en matière de défense entre les pays, ce pour contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité dans la région et dans le monde.

Lors de cet exercice, la délégation de l'Armée populaire vietnamienne a participé à des exercices militaires sur terre et en mer, conformément au plan, atteignant les objectifs et les exigences fixés, garantissant la sécurité absolue des personnes et des armes.

La participation vietnamienne à l'exercice contribue à consolider et à renforcer les relations d’amitié et de coopération existantes entre l'armée et la marine vietnamiennes et l'armée et la marine chinoises en particulier et les pays participant à l'exercice, en général ainsi qu’à promouvoir la compréhension et la confiance mutuelles, affirmer la capacité de coordination et de synergie et être prêt à répondre aux défis communs pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et du monde.

Avant, le général de division Nguyên Trong Binh a rendu une visite de courtoisie au général de corps d’armée Liu Zhenli et rencontré le général de corps d’armée Wang Xiubin, commandant du commandement du théâtre d’opérations du Sud de l'Armée populaire de libération (APL). -VNA