Chris Geyskens a développé un lien avec Hoi An dès qu'elle a mis les pieds ici il y a plusieurs années. Photo: VNA Chris Geyskens a développé un lien avec Hoi An dès qu'elle a mis les pieds ici il y a plusieurs années. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Chris Geyskens, une femme belge, a travaillé avec dévouement au cours de la dernière décennie dans le but d'améliorer les conditions de vie des victimes de l'agent orange/dioxine dans la ville de Hoi An, province centrale de Quang Nam.La femme, qui a près de 80 ans, a développé un lien avec la localité vietnamienne dès qu'elle a mis les pieds ici il y a plusieurs années. En rencontrant des gens locaux moins fortunés, elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour les aider.De retour chez elle après le premier voyage au Vietnam, Geyskens a présenté son idée et a reçu le plein soutien de l'ambassade du Vietnam en Belgique. En conséquence, un tournoi de golf caritatif a été officiellement organisé en été 2013. Les fonds collectés lors de l'événement annuel sont personnellement apportés au Vietnam par Geyskens et son mari, et remis à l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine à Hoi An (VAVA Hoi An). Cette dernière a acheté des poulets reproducteurs et des aliments pour les dons aux familles des victimes, les aidant à développer l'aviculture pour un revenu plus stable et de meilleurs soins pour leurs membres touchés.En plus de l'événement sportif, Geyskens, président de la filière belge de VAVA Hoi An depuis sa création en 2015, a également organisé des bazars pour collecter plus de fonds.Selon l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, la somme d'argent collectée démontre l'esprit humanitaire et la contribution sincère de Geyskens et de son mari au Vietnam. C'est aussi une des preuves de l'amitié partagée entre les deux nations.Luc Gronson, responsable du club de golf d'Hulencourt, qui parraine le parcours du tournoi annuel de l’ambassade du Vietnam, a exprimé son admiration pour Geyskens, en affirmant qu'elle a transmis son enthousiasme aux membres du club.Depuis sa création, la filière belge de VAVA Hoi An a collecté 49.730 euros. Chaque année, Geyskens et son mari s’envolent pour Hoi An afin de rendre visite à des victimes de la dioxine. Elle souhaite avoir une bonne santé pour continuer le tournoi de golf et faire des choses plus utiles pour le Vietnam qu'elle considère comme son deuxième pays natal. - VNA