Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang à la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a souligné une fois de plus l'importance d'éviter toute négligence dans la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles car les conditions météorologiques devraient connaître des changements inhabituels.

Lors de la conférence visant à faire le bilan de la prévention, du contrôle des incidents, des catastrophes naturelles, de la recherche et du sauvetage en 2023, et à définir les tâches pour 2024, le 24 janvier, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a apprécié le Comité national de réponse aux catastrophes naturelles et de recherche et de sauvetage dans la mise en œuvre active des tâches, contribuant à réduire les dommages aux personnes et aux biens.

Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de fournir des informations et des conseils en temps opportun aux populations afin qu'elles puissent se protéger et participer aux travaux de prévention, de lutte contre les catastrophes naturelles, ainsi que de recherche et de sauvetage.

Les ministères et les secteurs devraient renforcer la coopération internationale afin de partager des expériences et de mobiliser des ressources externes, et promouvoir l'application des sciences et des technologies pour améliorer l'efficacité de la prévention, de la réponse et de la gestion des conséquences des catastrophes naturelles, ainsi que de la recherche et du sauvetage, a-t-il suggéré.

Selon le rapport de la conférence, en 2023, la situation météorologique et climatique au Vietnam était extrême dans toutes les régions, avec de nombreux types de catastrophes naturelles, notamment de fortes pluies entraînant des glissements de terrain et des crues soudaines, ainsi que des inondations, causant de graves dommages aux personnes, aux biens et aux infrastructures. Les pertes économiques totales dues aux incidents et aux catastrophes naturelles sont estimées à environ 8 236 milliards de dôngs (334,7 millions de dollars).

Du 1er janvier 2023 au 10 janvier 2024, il y a eu plus 5 330 incidents et catastrophes naturelles dans tout le pays, faisant 924 morts et 205 personnes portées disparues, ainsi que la destruction, l'incendie ou les dommages de 555 véhicules, 1 740 maisons, usines et kiosques de marché, ainsi que 1 346 hectares de forêt et de végétation. Pendant cette période, les ministères, les secteurs et les localités ont mobilisé plus de 204 500 personnes et plus de 23 130 véhicules pour régler efficacement plus de 4 330 incidents et catastrophes naturelles, ce qui a permis de sauver 3 970 personnes et 207 véhicules. -VNA