La cérémonie de remise. Photo: VNA

Ha Tinh (VNA) - Le vétéran américain Peter Mathews et son épouse sont arrivés dimanche 5 mars dans la commune de Ky Xuan, district de Ky Anh, province de Ha Tinh au Centre, pour remettre le journal intime de guerre du martyr vietnamien Cao Xuan Tuat à sa famille.

Peter Mathews conserve ce journal intime depuis 56 ans. Il l'a trouvé sur le champ de bataille de Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) en novembre 1967.

Le vétéran américain Peter Mathews brûler de l'encens pour le martyr Cao Xuan Tuat. Photo: VNA

Pendant plus d'un demi-siècle, ce journal intime a été conservé au domicile de Peter Mathews dans la ville de Bergenfield, État du New Jersey aux États-Unis. Il a toujours espéré qu'à son retour au Vietnam, il retrouverait la famille du propriétaire pour le rendre. Cette histoire a ensuite été publiée dans le journal North Jersey le 27 janvier 2023, et l'information a été partagée via Internet au Vietnam avec une image de ce journal intime et les informations de son propriétaire.

C'est le président du Comité provincial du Parti de Ha Tinh, Tran Nhat Tan, qui a ensuite contacté Peter Mathews.



Le martyr Cao Xuan Tuat, né en 1942, a rejoint l'armée en 1963 et est décédé en 1967.-VNA