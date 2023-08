Hanoi (VNA) - Un consortium a proposé un chemin de fer de 103 kilomètres à travers les provinces vietnamiennes de Hà Tinh et Quang Binh qui bordent le Laos.

La ligne ferroviaire Vientiane - Vung Ang a une longueur de 554 km. Photo d’illustration : VNA

Le développeur d’infrastructures vietnamien Deo Ca Group et Petroleum Trading Lao Public Company ont demandé l’autorisation du ministère vietnamien des Transports pour construire le chemin de fer à 27,485 billions de dôngs (1,16 milliard de dollars) sous forme de partenariat public-privé (PPP).Le tronçon ferroviaire, appelé Vung An – Tan Ap – Mu Gia, ira du port de Vung Ang dans la province de Ha Tinh à Mu Gia, un col sur la cordillère de Truong Son entre le Vietnam et le Laos.Le consortium s’est engagé à couvrir tous les fonds pour l’étude du projet et à accepter tous les dommages financiers si l’étude de faisabilité du projet n’était pas approuvée.Le chemin de fer proposé fait partie d’un projet de chemin de fer Vietnam - Laos, une ligne de 554 kilomètres qui reliera la capitale lao Vientiane au port de Vung Ang. Le chemin de fer a été approuvé par le Premier ministre vietnamien pour être réalisé avant 2030.En mars, Deo Ca Group et Petroleum Trading Lao Public Company ont signé un accord de joint-venture pour développer le projet.Une fois mis en service, le projet devrait améliorer les services de transit entre le Vietnam et les pays de la région, notamment du port de Vung Ang aux centres économiques du Nord du Laos et du Sud de la Chine. – VNA