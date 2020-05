Le programme artistique célèbre le 130e anniversaire de naissance du président Ho Chi Minh (Photo: VNA)

Hanoi, 17 mai (VNA) - Un programme artistique spécial au niveau national s'est tenu à Hanoi le 17 mai pour célébrer le 130e anniversaire de la naissance du président Ho Chi Minh (19 mai).Parmi les participants à l'événement figuraient le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan.Le programme vise à souligner les contributions remarquables du président Ho Chi Minh à la cause révolutionnaire nationale, ainsi qu'à promouvoir la mise en œuvre efficace de la campagne sur l'étude et le suivi de l'idéologie, de la moralité et du style du président.Les chansons interprétées dans le programme comprenaient celles de compositeurs vietnamiens et étrangers, populaires parmi les différentes générations de Vietnamiens, faisant l'éloge du président Ho Chi Minh. Le public a également eu la chance d'écouter des chansons de groupes ethniques minoritaires exprimant leur gratitude au président Ho Chi Minh pour sa grande dévotion à la nation.Le président Ho Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dan, province du centre-nord de Nghe An. Il a consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale, tout en luttant sans relâche pour la paix et le progrès dans le monde.Il a également mené la lutte pour l'indépendance nationale vers le succès et a établi la République démocratique du Vietnam, maintenant la République socialiste du Vietnam, en 1945. Le président est décédé en 1969. -VNA